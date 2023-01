Astrofotografija dana

Iako se laicima može učiniti kao skup, kompleksan i dugotrajan posao, to je točno isto koliko i nije jer u današnje se vrijeme astro-fotografijom možete baviti i iz vlastitog dvorišta i to bez pretjerano skupe opreme i uz pomoć besplatnog znanja na internetu. Ima niz faktora koji se moraju pogoditi da bi uopće bilo moguće snimiti što želite. Za fotografiranje Mliječne staze dovoljan je običan digitalni fotoaparat i stativ, a za Deep Sky neki bolji objektiv i equatorial mount, posebna vrsta stativa koja kontrira rotaciji Zemlje i koji košta četiristotinjak eura. Tu se nikad ne radi o jednoj fotografiji, nego nekoliko desetaka različitih tipova fotografija koje se na kraju, najjednostavnije rečeno, spajaju u jednu. To je zapravo jedan dugotrajan i dosta samotnjački posao, kaže jedan od sugovornika za Glas Podravine. Najveći neprijatelji ove vrste fotografije su svjetlosno zagađenje i vremenska prognoza o kojima sve ovisi, no i tome se donekle može doskočiti dobrim planiranjem i brzom reakcijom. Entuzijasta za ovakvu vrstu fotografije ima i na Forumu.

