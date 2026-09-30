Prekjučer (17:00)
Mala zemlja za velike planove
Lihtenštajn: Alpska oaza bez masovnog turizma
Lihtenštajn, jedna od najmanjih europskih država, često služi tek kao usputna stanica, no Daily Mail ističe da nudi puno više od fotografije uz granicu. Bez globalnih lanaca i gužvi, ova mirna kneževina privlači ljubitelje prirode s više od 400 kilometara planinarskih staza, dvorcem iz 12. stoljeća i idiličnim selom Malbun. Uz bogatu tradiciju, neobične činjenice poput proizvodnje umjetnih zuba te specijalitete poput Käsknöpflea, ova zemlja pruža savršen aktivni odmor daleko od masovnog turizma. Index