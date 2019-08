Lijepa mala priča: Preselila se iz Opatije na Ugljan i pronašla – mir i radost

Kad prilazim Opatiji i kad je vidim onako s ceste, zaigra mi srce, ali na kratko. Čak me više ne vuče ni šetnja kroz Opatiju. Prije koji mjesec suprug i ja smo došli do Rijeke, stali smo popiti kavu, no kad smo vidjeli gužvu i promet, odustali smo. Grad nas deprimira – priča Senka Otavijević koja se nakon života provedenog u Opatiji preselila u Sutomišćicu na Ugljanu. Ondje “živimo mirno i skromno, ali ovaj mir i radost s kojima se budimo ništa ne može platiti ni nadoknaditi”.