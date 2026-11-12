Korak po korak do zdravlja

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Limfno hodanje: Kako dubokim disanjem i radom ruku potaknuti limfni sustav
Limfno hodanje novi je wellness trend koji običnu šetnju pretvara u svjesnu aktivnost za poticanje limfnog sustava. Za razliku od klasičnog hodanja, ova tehnika naglasak stavlja na uspravno držanje tijela, umjeren tempo, duboko disanje i aktivne pokrete ruku. Iako ne postoje čvrsti dokazi da je učinkovitije od obične šetnje, limfno hodanje potiče nas na fokusiranost na vlastite pokrete. Aktivnost je jednostavna, ne zahtijeva poseban trud, a primjenjiva je u svakodnevnim obvezama poput odlaska na posao ili u trgovinu, pozitivno utječući na tijelo i um. Journal