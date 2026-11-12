Korak po korak do zdravlja

To je hodanje koji koristi prirodni pokret za poticanje limfnog sustava i ublažavanje osjećaja teških nogu. Budući da limfni sustav nema vlastitu pumpu, oslanja se na aktivaciju mišića. Ova metoda ne zahtijeva posebnu opremu, već svjesno hodanje: uspravno držanje, opušteno zamahivanje rukama te aktivno rolanje stopala od pete do prstiju uz snažan odraz prednjim dijelom stopala. Dovoljno je 20 do 30 minuta dnevno, a učinak se dodatno pojačava hodanjem po mekim podlogama, manjim usponima i podizanjem nogu nakon šetnje. Miss7