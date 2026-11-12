Limfno hodanje: Kako dubokim disanjem i radom ruku potaknuti limfni sustav - Monitor.hr
Danas (14:00)

Korak po korak do zdravlja

Limfno hodanje: Kako dubokim disanjem i radom ruku potaknuti limfni sustav

Limfno hodanje novi je wellness trend koji običnu šetnju pretvara u svjesnu aktivnost za poticanje limfnog sustava. Za razliku od klasičnog hodanja, ova tehnika naglasak stavlja na uspravno držanje tijela, umjeren tempo, duboko disanje i aktivne pokrete ruku. Iako ne postoje čvrsti dokazi da je učinkovitije od obične šetnje, limfno hodanje potiče nas na fokusiranost na vlastite pokrete. Aktivnost je jednostavna, ne zahtijeva poseban trud, a primjenjiva je u svakodnevnim obvezama poput odlaska na posao ili u trgovinu, pozitivno utječući na tijelo i um. Journal


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10.08. (12:00)

Automasaža u pokretu

Limfno hodanje: Novi fitness trend koji svjesnim koracima poboljšava cirkulaciju

To je hodanje koji koristi prirodni pokret za poticanje limfnog sustava i ublažavanje osjećaja teških nogu. Budući da limfni sustav nema vlastitu pumpu, oslanja se na aktivaciju mišića. Ova metoda ne zahtijeva posebnu opremu, već svjesno hodanje: uspravno držanje, opušteno zamahivanje rukama te aktivno rolanje stopala od pete do prstiju uz snažan odraz prednjim dijelom stopala. Dovoljno je 20 do 30 minuta dnevno, a učinak se dodatno pojačava hodanjem po mekim podlogama, manjim usponima i podizanjem nogu nakon šetnje. Miss7