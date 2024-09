Chester vas gleda i sluša odozgo

Sedam godina nakon smrti frontmena Chestera Benningtona, grupa Linkin Park je odlučila krenuti u novo poglavlje. Javnosti su predstavili nove članove benda, koji uključuju pjevačicu Emily Armstrong i bubnjara Colina Brittaina. Dvojac se pridružio preostalim članovima originalne postave benda Mikeu Shinodi, Bradu Delsonu, Joeu Hahnu i Phoenixu, koji su zajedno osnovali bend prije gotovo tri desetljeća. Grupa je posljednji album One More Light izdala 2017. godine, dva mjeseca nakon tragične smrti Chestera Benningtona. U zajedničkoj izjavi originalne postave benda istaknuto je kako naslov From Zero upućuje na novi početak te start od nule. Journal