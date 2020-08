Jupiter i volovi

Radna hipoteza na putu prema rješenju može biti pretpostavka da će se s ovim virusom dogoditi slično kao i s virusom AIDS-a. Nakon 40 godina, koliko se traži cjepivo za AIDS, njega i dandanas nema. On prebrzo i previše mutira. Mutira po kopiranju svog genoma i mijenja se po svakom kopiranom sloju. To je milijun puta češće nego što se mijenja naš genom. Koronavirus mutira deset puta rjeđe od virusa AIDS-a, ali to je još uvijek 100.000 puta učestalije nego naši geni. Jedan od tri koronavirusa koji izlaze iz iste stanice nosi jednu novu mutaciju. To je previše za naš imunosustav koji se iscrpi stvarajući stalno neko novo antitijelo. Jutarnji list