IT si moj otkazani let
Ljubavne afere i tehnički kolapsi: Kad čelnici i ruteri padnu zbog istih grijeha
Zbog pogrešno podešenog rutera tvrtke L3Harris u centru za kontrolu leta, Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) nedavno je satima zabranila domaće letove u SAD-u. Dok se istražuje je li uzrok nesposobnost ili loša oprema, L3Harris se našao pod udarom javnosti, baš u trenutku kad se oporavlja od skandala i smjene bivšeg šefa Chrisa Kubasika zbog kršenja etičkog kodeksa. Sličnu sudbinu doživjeli su i drugi tehnološki divovi: bivši čelnik Nvidije Jensen Huang i osnivač Microsofta Bill Gates također su morali napustiti svoje pozicije nakon istraga o odnosima sa zaposlenicama. Iako se bave potpuno različitim djelatnostima – od zrakoplovstva i čipova do softvera – ove tri priče dijele istu sudbinu: ključni ljudi napustili su kormilo zbog optužbi za neprimjereno ponašanje, a ne zbog poslovnih rezultata. Bug