Što povezuje Nvidiju, Microsoft i L3Harris, tvrtku koja je prizemljila Ameriku? Ovih su dana tri tvrtke pokazale koliko Amerika ovisi o njima. Nvidia je ostala bez šefa, Microsoftov pad ostavio je desetke tisuća ljudi bez pošte, a L3Harris je satima zaustavio domaći zračni promet. Sve tri imaju još nešto zajedničko: ljudi koji su ih obilježili otišli su nakon istraga koja je završila njihove karijere Što povezuje Nvidiju, Microsoft i L3Harris, tvrtku koja je prizemljila Ameriku?

Zbog pogrešno podešenog rutera tvrtke L3Harris u centru za kontrolu leta, Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) nedavno je satima zabranila domaće letove u SAD-u. Dok se istražuje je li uzrok nesposobnost ili loša oprema, L3Harris se našao pod udarom javnosti, baš u trenutku kad se oporavlja od skandala i smjene bivšeg šefa Chrisa Kubasika zbog kršenja etičkog kodeksa. Sličnu sudbinu doživjeli su i drugi tehnološki divovi: bivši čelnik Nvidije Jensen Huang i osnivač Microsofta Bill Gates također su morali napustiti svoje pozicije nakon istraga o odnosima sa zaposlenicama. Iako se bave potpuno različitim djelatnostima – od zrakoplovstva i čipova do softvera – ove tri priče dijele istu sudbinu: ključni ljudi napustili su kormilo zbog optužbi za neprimjereno ponašanje, a ne zbog poslovnih rezultata. Bug