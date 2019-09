Najopasnija - zebra

Elektromagnetsko zračenje koje emitiraju mobiteli nema dovoljno energije da bi moglo oštetiti atome ili molekule, no zato plava svjetlost mobitela ubija fotoosjetljive stanice u oku, manje nego Sunce doduše. Savinuti položaj tijela dok se koristi pametni telefon može dovesti do ozbiljnog naprezanja vrata, bolova i oštećenja živaca, kao i do bolova u kralježnici. Zbog dugotrajnog držanja mobitela sa savinutim laktom javlja se “mobitelski lakat” koji može prouzročiti bolove, osjet vrućine, trnce ili utrnutost podlaktice, a pate i šake – bolovi, osjećaj ukočenosti i utrnuće prstiju. Pati i psihičko zdravlje – puno mobitela povećava razinu anksioznosti i depresije, javlja se ovisnost. Jutarnji…