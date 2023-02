Samo rokaj!

Trojac iz Koprivnice s prilično oštrim, pomalo iritantnim i arogantno bezobraznim, itekako potrebitim ženskim vokalom jer su stihovi uglavnom emotivne, erotske i pseudoseksualne prirode sa zbremzanim implicitnostima gdje manjkaju riječki duhoviti One Piece Puzzle ili eurovizijski Let 3, jbga. Dosta je to šminkerski ‘umiveno’ i poškropljeno autocenzurom s ‘putrom na glavi’ budući da se po svemu sudeći puca na visoke komercijalne dosege izbjegavajući socio-političke diskurze i bilo kakav vid konfrontacije. Bend je prije svega estetski ozbiljno oblikovan, a zvuk i stil su jasni poziv na ples uz savršenu čistoću. Album nema koncept, unutarnji postoji, nije vidljivo prepoznatljiv, a nije niti potreban. Kolekcija je od 11 zaraznih pjesama suvremenog produkcijskog šliha i puno elektronike, programiranih ritmova, synthova i radova tipkovnica. Terapija