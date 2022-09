Nevolje u raju

Mladi slovenski košarkaš sinoć je u dresu Dallas Mavericksa ispisao povijest NBA lige. Ubilježio je 12 skokova i asistencija i postao najmlađi košarkaš u povijesti NBA lige koji je u karijeri ostvario 30 triple-doubleova, a tek mu je 21 godina (Sportske).

💫 Luka reaches 30 career triple-doubles faster than any player other than Oscar Robertson!@luka7doncic: 13 PTS, 12 REB, 12 AST pic.twitter.com/PhFXkwEKuV

— NBA (@NBA) January 21, 2021