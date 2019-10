Momci velikih brojeva

Informacija prema kojoj mirovinski fondovi žele spojiti Podravku i Atlantic zasad je u javnosti prihvaćena poprilično mirno. No koliko je tako nešto moguće, teško je reći. Iz Podravke govore kako je Atlantic zadužen te da spajanje nije dobro za Podravku koja ima dobre poslovne rezultate, iz Atlantica to opovrgavaju. No konsolidiranjem niza poslovnih funkcija obje tvrtke mogu doći do ušteda, a i zarada bi rasla. Nastradati bi mogao značajni broj menadžera obje kompanije, ali ne i radnika u proizvodnji. Jutarnji