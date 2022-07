Pametni znaju gdje se isplati trošiti

“Premda je to destinacija među najlošije pozicioniranima kada je riječ o zrakoplovnim vezama, posjetitelji su iskazali vrlo visoki stupanj zadovoljstva u većini analiziranih područja. Istovremeno, Zagreb nudi jako konkurentnu cijenu smještaja u odnosu na druge destinacije.” – kaže se u priopćenju MABRIAN sajta. Ime dolazi od MAking BRIght ANalytics. Atena je druga, a Ljubljana se našla na trećem mjestu u toj studiji dok su se na začelju ljestvice London, Barcelona i Pariz. “London i Pariz, premda s dobrim zračnim vezama, kažnjeni su zbog jako visokih cijena hotelskog smještaja. Rastući je trend potražnje za manje napučenim i više autentičnim destinacijama. Iz tih razloga su zemlje poput Hrvatske i Slovenije, sa svojim glavnim gradovima, visoko vrednovane destinacije. One imaju ravnotežu između sigurnosti, ponude različitih aktivnosti i atraktivne prosječne cijene”. Dubrovnik je zauzeo 9. mjesto među 14 gradova. Mabrian / Poslovni