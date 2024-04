Pjesme borbe vladajućih i oporbe

“Najjednostavnije je zapaliti vatru kod onih koji su inače nesretni zbog odnosa Hrvatske i Srbije, a to su desni birači”, komentirao je izbore u Srbiji (24.4.) komunikacijski stručnjak Krešimir Macan (vodi kampanju Bojanu Pajtiću i Demokratskoj stranci). Aktualni premijer Aleksandar Vučić brzo mu je odgovorio. “Je l’ to ovaj stručnjak što je Tuđmanu vodio kampanju, a sad vodi Pajtiću, daje političke komentare. Svašta!… Neka se Macan mane ćorava posla i politike i neka radi drugi posao”. Srpskog je premijera izgleda najviše naljutio Macanov komentar da je Vučić “birao trenutak izbora i računao na sve što se može dogoditi. Dan otvaranja pregovora je trebao biti jedan od uspjeha na koje je računao, a ako ne bude onda ima krivca za to – Hrvatsku”. T-Portal