Nema na WC na dan izbora

Krešimir Macan i Aleksandra Kolarić su upozorili na činjenicu da biračke odbore, njih na tisuće, postavljaju županijske vlasti, a ne stranke što otvara silnu mogućnost zloporaba ukoliko nema učinkovitog nadzora, odnosno dovoljnog broja promatrača. Sve se svodi na to da – kad promatrač ode makar na pet minuta na toalet – članovi biračkog odbora kada su bez nadzora mogu učiniti što god žele pa i ubaciti u kutije glasačkih listića koliko stignu, a imena birača koji uopće nisu glasovali jednostavno zaokružiti. Macan vjeruje kako je upravo to “tajna” koja je Kolindu Grabar-Kitarović dovela na Pantovčak u drugom krugu. To je bilo na tribini Human Rights Festivala poslije filma Na rubu o Trumpovom izbornom strategu Steveu Bannonu.