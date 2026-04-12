Viktorov posljednji ples

Iako oporbeni čelnik Márki-Zay nije obožavatelj Magyarove osobnosti, koju smatra “arogantnom” i “egocentričnom”, hvali njegovu hladnokrvnu političku pronicljivost i sposobnost da izvuče ključne pouke iz oporbenog neuspjeha 2022. godine. Magyarovoj popularnosti uoči izbora pridonose i gospodarske slabosti zemlje te snažna percepcija javnosti da su korupcija i klijentelizam proželi Orbánovu vladu. “Ljudi vide da ovo nije funkcionalna vlast, to se promijenilo. Jako su ljuti i toliko mrze Fidesz, što nije bio slučaj prije četiri godine”, rekao je Márki-Zay, inače gradonačelnik Hódmezővásárhelyja, piše Politico. Péter Magyar, nekadašnji insajder Fidesza i bivši suprug Orbánove ministrice pravosuđa, trudi se izbjeći kao proukrajinski nastrojenog, a na skupovima ponavlja iste govore, dok komunikaciju svodi uglavnom na Facebook i odabrane medije. Fokusira se na koaliciju većih oporbenih stranaka, budući da se prijašnja strategija široke opozicije pokazala katastrofalnom. Index