Izbori u Mađarskoj: Orbán priznao poraz, Fidesz debelo zaostaje za Tiszom
Danas (22:00)

Viktorov posljednji ples

Izbori u Mađarskoj: Orbán priznao poraz, Fidesz debelo zaostaje za Tiszom

Mađarska proživljava povijesnu prekretnicu nakon rekordne izlaznosti od 77,8 %. Prema privremenim rezultatima, oporbena stranka Tisza, predvođena Péterom Magyarom, ostvarila je trijumfalnu pobjedu s predviđenih 136 mandata, čime osigurava dvotrećinsku većinu u parlamentu. Fidesz je osvojio 56 mandata. Nakon 16 godina vlasti, Viktor Orbán je telefonski priznao poraz i čestitao Magyaru. Dok su predizborne ankete najavljivale smjenu vlasti, prvi službeni podaci potvrdili su drastičan pad Fidesza. Dok se glasovi još zbrajaju, centar Budimpešte slavi uz veliki techno party ispred parlamenta, simbolizirajući kraj jedne političke ere uz ritmove promjene. Jutarnji

  • Péter Magyar, bivši član Fideszove elite i suprug bivše ministrice, pretvorio se od Orbánovog obožavatelja u njegovog političkog krvnika. Iskoristivši duboko poznavanje sustava i gnjev javnosti zbog korupcijskih afera, Magyar je pokretom Tisza razbio dugogodišnju apatiju. Njegov program temeljio se na borbi protiv korupcije i deblokadi EU fondova, iako zadržava oprezan stav prema Ukrajini. Kao „insajder“ koji je odlučio progovoriti, Magyar je biračima ponudio ono što stara oporba nije mogla – razbijanje Fideszovog monopola na nacionalni identitet. Za Mađare on nije svetac, već nužna promjena nakon 16 godina stagnacije. tportal
  • Povijesni poraz Viktora Orbana snažno odjekuje izvan granica Mađarske, tresući temelje desničarskih pokreta od Rusije do Trumpova MAGA tabora (Index)
  • Plenković: Čuo sam se s Magyarom i čestitao mu na uvjerljivoj pobjedi (Index)
  • Vojković: Orban nije pao zbog ideologije, pao je zbog kobasica – mađarska valuta, forinta, izjedena je inflacijom, standard je pao. Automobili mađarskih tablica ispred naših trgovačkih centara (nekad je bilo obratno)… a nije da smo jeftini (Index)

Slične vijesti

Četvrtak (18:00)

Učio je na tuđim greškama

Politico: Peter Magyar razumije kako igrati protiv premijera njegovim vlastitim oružjem

Iako oporbeni čelnik Márki-Zay nije obožavatelj Magyarove osobnosti, koju smatra “arogantnom” i “egocentričnom”, hvali njegovu hladnokrvnu političku pronicljivost i sposobnost da izvuče ključne pouke iz oporbenog neuspjeha 2022. godine. Magyarovoj popularnosti uoči izbora pridonose i gospodarske slabosti zemlje te snažna percepcija javnosti da su korupcija i klijentelizam proželi Orbánovu vladu. “Ljudi vide da ovo nije funkcionalna vlast, to se promijenilo. Jako su ljuti i toliko mrze Fidesz, što nije bio slučaj prije četiri godine”, rekao je Márki-Zay, inače gradonačelnik Hódmezővásárhelyja, piše Politico. Péter Magyar, nekadašnji insajder Fidesza i bivši suprug Orbánove ministrice pravosuđa, trudi se izbjeći kao proukrajinski nastrojenog, a na skupovima ponavlja iste govore, dok komunikaciju svodi uglavnom na Facebook i odabrane medije. Fokusira se na koaliciju većih oporbenih stranaka, budući da se prijašnja strategija široke opozicije pokazala katastrofalnom. Index

06.02.2021. (23:30)

Pobjeda na fejsu se računa

Mađarska desnica školuje mlade “profesionalne Facebook-ratnike”

Desna mađarska strank Fidesz, posredno doduše, gura projekt školovanja „ratnika na društvenim mrežama“, a koji bi trebali desnici donijeti prevagu na idućim parlamentarnim izborima tako što bi pridobili mlade glasače. Samo 22 posto glasača mlađih od trideset godina je svoj glas davalo Fideszu, a posljednjih mjeseci Fidesz je izgubio i pola milijuna birača zbog briselske gej seks afere Józsefa Szájera. Deutsche Welle