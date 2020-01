Blokirali mu ulaz

Čelnik američke diplomacije Mike Pompeo potpisao je dokument kojim se Juanu Guaidou, samoproglašenom venezuelskom predsjedniku, povjeravaju računi venezuelske vlade i venezuelske središnje banke u FED-ovoj banci u New Yorku i u svim drugim američkim bankama (New York Times). Britansko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je Bank of England da 1,2 milijarde funti u zlatnih rezervama, koje pripadaju Venezueli, predaju tkđ. Guaidou (Guardian). Venezuela ima oko osam milijardi dolara deviznih rezervi diljem svijeta.