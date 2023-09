Momci bi se iživljavali

Šokirala sam se godinama tih redara koji su tukli tu djecu. Dakle to su ljudi od preko 40 godina života. Ne bih htjela da ispadne da se ja njih bojim jer se ne bojim, ali nije mi ugodno to što oni znaju naša imena, a ja njihova i dalje ne znam. Oni nisu nepovezani i nisu bilo tko. Vi ne biste vjerovali koliko sam ja, nakon što sam izašla u javnost sa svime ovime, saznala sličnih slučajeva, u tom i nekim drugim klubovima. Tih primjera je jako puno i ja bih voljela da se to prestane događati. Rekla mi je jedna mama da je cijelo vrijeme mislila da će ti redari u klubu zaštititi njeno dijete u slučaju nekog incidenta. A očito zaštita treba upravo od tih redara. Index