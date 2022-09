Vani je opet upeklo, a buđenje bez pogleda na more ne odgovara toj vibraciji. Ponuda uključuje 2 noćenja s polupansionom (doručak i večera) za 2 osobe + dijete do 11,99 godina u Standard dvokrevetnoj sobi u Island Hotelu Istra 4* na otočiću sv. Andrija, neograničen prijevoz brodom od centra Rovinja do otoka i natrag tijekom boravka (ide svakih sat vremena), korištenje bazena, fitness, Wellness & Spa centra te parking na kopnu. Korištenje u terminu: 9.9. – 12.9.2022. Yolo! Check in je od 13h, a check out do 11. Cijena je 2537 kn. Više detalja ovdje.