Pogled je siguran, ostalo ćemo još vidjeti
Maksimirski Vidikovac ponovno otvara vrata kao ‘Vidikovac 1843’
Bio je zatvoren zbog obnove. Novi zakupac je festivalska tvrtka Peko Peko Bar, poznata po uličnom fast foodu, što im je prvi stacionarni lokal. Zakupnina iznosi preko 108 tisuća eura plus PDV godišnje, a terasa nudi oko 250 mjesta s prekrasnim pogledom. Iako ponuda hrane i pića još nije poznata, radno vrijeme već izaziva kritike: u ljetnim mjesecima bit će otvoreni do 21 sat, a zimi do 18 sati. Kult plave kamenice