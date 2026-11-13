Pogled je siguran, ostalo ćemo još vidjeti

Maksimirski Vidikovac ponovno otvara vrata kao 'Vidikovac 1843' - Monitor.hr
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Maksimirski Vidikovac ponovno otvara vrata kao ‘Vidikovac 1843’

Bio je zatvoren zbog obnove. Novi zakupac je festivalska tvrtka Peko Peko Bar, poznata po uličnom fast foodu, što im je prvi stacionarni lokal. Zakupnina iznosi preko 108 tisuća eura plus PDV godišnje, a terasa nudi oko 250 mjesta s prekrasnim pogledom. Iako ponuda hrane i pića još nije poznata, radno vrijeme već izaziva kritike: u ljetnim mjesecima bit će otvoreni do 21 sat, a zimi do 18 sati. Kult plave kamenice


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24.06.2017. (12:49)

Znanje kroz gusto granje

KOZa, kviz općeg znanja, pod maksimirskim vedrim nebom

U srijedu, 28. lipnja, s početkom u 20.30 sati jedan od najpopularnijih zagrebačkih pub kvizova KOZa (kviz općeg znanja) održat će svoju feštu znanja po prvi put na Maksimiru, na prekrasnoj lokaciji kultnog Vidikovca. Kviz će voditi stand up majstor Goran Vugrinec Goc, a ekipe će se pod vedrim nebom natjecati u sastavu od minimalno dva i maksimalno četiri člana. Više informacija o kvizu potražite ovdje.