Pogled je siguran, ostalo ćemo još vidjeti

U srijedu, 28. lipnja, s početkom u 20.30 sati jedan od najpopularnijih zagrebačkih pub kvizova KOZa (kviz općeg znanja) održat će svoju feštu znanja po prvi put na Maksimiru, na prekrasnoj lokaciji kultnog Vidikovca. Kviz će voditi stand up majstor Goran Vugrinec Goc, a ekipe će se pod vedrim nebom natjecati u sastavu od minimalno dva i maksimalno četiri člana. Više informacija o kvizu potražite ovdje.