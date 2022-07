Komentar Vladinih smjernica za uštedu energije

Nisam imala namjeru komentirati Vladine smjernice za uštedu energije, ali me je isprovocirao savjet koji kaže da perilicu rublja ili posuđa treba koristiti u razdoblju niže tarife. Zbilja? Moram priznati da nisam znala da perilice u razdoblju niže tarife troše manje struje. Tu još samo nedostaje savjet da ugasimo lampicu u hladnjaku kada mu zatvorimo vrata… No, već iz prvih, uglavnom posprdnih, reakcija građana jasno je da ovim smjernicama može biti postignut samo jedan cilj, a to je da Vlada zadovolji formu koju je od nje zatražila Europska komisija. Eto, Vlada je učinila što se od nje očekivalo, zdušno je podržala europski plan smanjenja potrošnje plina za 15 posto, a ako građani omanu, neće biti kriva Vlada, već – neodgovorni građani. No, vjerojatnije je da će građani premašiti ciljanu razinu uštede u potrošnji plina, ali ne zbog smjernica, već zbog puno većih računa za plin i struju. Lider