Reboot your life

Konceptualna umjetnica svjetskog glasa, poznata po svojim performansima u kojima se bavi vremenom, metafizikom i ljudskim tijelom, svoje fanove uči umjetnosti izdržljivosti, koncentracije, samokontrole i snage volje kroz novu seriju uputa namijenjenih “ponovnom pokretanju vašeg života”. Radi se o setu 30 karata s različitim diy zadacima, poput “hodanja unatrag sa zrcalom” uz preporuku da se to izvede vani, zatim “otvanja i zatvaranja vrata” uz napomenu da se to izvodi jedan do tri sata itd. Karte su prvenstveno namijenjene igri, no ako ih odradite stvarno kako treba, moći ćete doživjeti vrlo duboko iskustvo, ući u dva različita stanja svijesti. Sve ovisi o tome koliko vremena uložite. Guardian