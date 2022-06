Možda nismo svi za sport, ali sport je za sve ljude

“Sport je dio mog odrastanja, moj spas. Suigrači su bili moja obitelj, a trener mi je bio sve – roditelj, prijatelj, savjetnik, pokretač, motivator, oslonac u najtežim trenucima. Sve to poticalo me da svakim danom treniram više, radim više, učim više. (…) Naše tijelo je građeno za pokret. Nije riječ samo o fizičkoj spremi već i o psihičkoj koja je itekako važna za balans. Fizička snaga pomaže, znanje je neprocjenjivo, no u suštini mentalni sklop je najbitniji – želja, trud i disciplina osnovni su pokretač svakog uspjeha.” (…) Svjestan rastućih problema pretilosti i mentalnog zdravlja ljudi, Mlinarić želi da zdrav život postane navika svima, a da sport bude dostupan svakom djetetu neovisno o financijskim mogućnostima roditelja. “Život je jedan i prekrasan je. U njemu doživljavaš i pobjede i poraze, no najbitnije je da kroz sve to ostaneš čovjek”, kaže kondicijski trener Mario Mlinarić.