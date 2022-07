Penjanje je izlazak u magični svijet

Knjiga “Nemogući uspon” Marka Synnotta nije samo priča o Alexu Honnoldu, pokušaj da najbolje što može opiše tog introverta, neobičnog čovjeka koji se na stijeni, bez sigurnosne opreme, ponajviše osjeća živim. Synnott je iskusni penjač i napisao je knjigu koja cijelu američku povijest penjanja stavlja u širi kontekst. “Mnogi misle da penjači poput performera nastupaju za publiku, da sve izvode publike radi. U duši Alexa Honnolda stoji čista sublimirana priroda penjanja. Taj dečko je ono što mi u SAD-u, u Yosemitiju, zovemo ‘brat po duši‘, to su ljudi koji se penju jer imaju veliku unutarnju potrebu to raditi. Alexa znam dugo i dobro i siguran sam da je od onih koji se penju zbog radosti koju im to donosi… Penjanje je neka vrsta zena. A zen je mnogima teško naći u životu. Iako nam svima jako treba. Dok se penjem, ne mogu biti duhom odsutan, penjanje je previše zahtjevno da bih mogao biti nefokusiran. Htio ili ne, dok sam na stijeni, moram biti mentalno prisutan u tom trenutku i na tom mjestu. Morate imati nešto na ovom svijetu do čega vam je baš jako stalo. Što je to, to svako od nas, da bi bio sretna osoba, mora prepoznati za sebe.” Jutarnji