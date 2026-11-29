Bjeloruska tenisačica Aryna Sabalenka i kineska skijašica Eileen Gu predvode ljestvicu 50 marketinški najatraktivnijih sportaša svijeta u 2026. godini prema izboru SportsProa i NorthStara, ostavivši iza sebe legende poput Cristiana Ronalda (14.), LeBrona Jamesa (26.) i Lionela Messija (27.). Metodologija nagrađuje potencijal budućeg rasta, pa su dvije trećine odabranih sportaša mlađe od 30 godina. Među sportovima dominiraju košarka, nogomet i tenis, dok Nike sponzorira gotovo polovicu ljestvice (24 sportaša). Sve više sportaša postaje svojevrsnim medijskim kompanijama putem vlastitih podcasta i YouTube kanala, a Novak Đoković (46.) jedini je predstavnik regije. Lider