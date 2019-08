Martina Bienenfeld: Naplaćivanje hladovine vrlo brzo obit će nam se o glavu

“To mi spada u nešto kao naplaćivanje zraka, osim ako ti nisi posadio to stablo baš sa svrhom da naplaćuješ hlad, a vjerojatno nisi. Turizmom se ne može svatko baviti. Kod nas je situacija takva da je mnogo ljudi uskočilo u turizam jer je to easy money” – kaže Dražen Grubišić, vlasnik Muzeja prekinutih veza o bizarnom slučaju s Krka, u grupnom intervjuu Jutarnjem. Martina Bienenfeld, zagrebačka šefica turizma: “Mi smo u turizmu živjeli u La La Landu, ali ne i naši gosti, koji nas kažnjavaju ove godine jer su neke destinacije u negativnom trendu. To je opet poziv na buđenje”.