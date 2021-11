Veliki krug malih ljudi

Moji ljudi nemaju pametnijeg posla od pisanja zamolbi personama koje otvaraju lažne profile s mojim imenom da se samouklone. Nažalost, nekad taj trud ne rezultira uspjehom i zato sada moramo tražiti vašu pomoć. Kako vi možete pomoći? Uvijek i u svakom slučaju, prijavom lažnih profila.Uz to, dotični je moje ljude tražio novac da ugasi profil! Nema problema, evo samo da dogovorimo s kojeg računa ćemo ga isplatiti. Dakle, da se pored ozbiljnih problema od zdravstvenih do ekonomskih koji utječu na živote svih nas, moramo susretati i s ovakvim zvizdarijama, to je zbilja van svake pameti. Index

View this post on Instagram A post shared by Massimo (Official) (@massimo.official)