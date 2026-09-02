Izraziti tugu progressive metalom

Smrt bivšeg gitarista nadahnula je novu ploču Mastodona, ali ujedno i promiješala karte otvarajući prostor za neke nove zvukove, kao i brojne slavne goste. Brent Hinds bio je možda najistaknutiji među njima, ali s vremenom je njegovo (auto)destruktivno i nepredvidivo ponašanje postalo, kao što je često slučaj u glazbenom svijetu, svojevrsnim albatrosom obješenim za vratove ostalih članova i početkom prošle godine donijeli su tešku odluku i izbacili nepouzdanog lead gitarista iz benda. Uslijedilo je razdoblje u kojem je Hinds javno istupao govoreći ružne stvari o svojim bivšim kolegama, a samo pet mjeseci kasnije – pred malo više od godine dana – Brent je poginuo u motociklističkoj nesreći. Momci iz Mastodona ostali su u šoku: morali su se pitati koliko je otkaz koji su mu uručili imao veze s njegovom smrću.

Govorit će o tome mnogo i javno, kao primjerice u kratkom filmu “The Mastodon in the Room” koji su mu posvetili, no osjećaj tuge zbog gubitka, ali i krivnje postat će i kamenom temeljcem za njihov novi album “Marrow Deep” koji je već sad naširoko prihvaćen kao njihovo najbolje izdanje još tamo od “Crack the Skye” iz 2009. Ravno do dna