Mastodon - Marrow Deep: Tuga i krivnja poslije Brenta - Monitor.hr
Prekjučer (14:00)

Izraziti tugu progressive metalom

Mastodon – Marrow Deep: Tuga i krivnja poslije Brenta

Smrt bivšeg gitarista nadahnula je novu ploču Mastodona, ali ujedno i promiješala karte otvarajući prostor za neke nove zvukove, kao i brojne slavne goste. Brent Hinds bio je možda najistaknutiji među njima, ali s vremenom je njegovo (auto)destruktivno i nepredvidivo ponašanje postalo, kao što je često slučaj u glazbenom svijetu, svojevrsnim albatrosom obješenim za vratove ostalih članova i početkom prošle godine donijeli su tešku odluku i izbacili nepouzdanog lead gitarista iz benda. Uslijedilo je razdoblje u kojem je Hinds javno istupao govoreći ružne stvari o svojim bivšim kolegama, a samo pet mjeseci kasnije – pred malo više od godine dana – Brent je poginuo u motociklističkoj nesreći. Momci iz Mastodona ostali su u šoku: morali su se pitati koliko je otkaz koji su mu uručili imao veze s njegovom smrću.

Govorit će o tome mnogo i javno, kao primjerice u kratkom filmu “The Mastodon in the Room” koji su mu posvetili, no osjećaj tuge zbog gubitka, ali i krivnje postat će i kamenom temeljcem za njihov novi album “Marrow Deepkoji je već sad naširoko prihvaćen kao njihovo najbolje izdanje još tamo od “Crack the Skye” iz 2009. Ravno do dna


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Vrućina koja se mogla izdržati

Mastodon u Tvornici kulture: Moćno i bez Brenta Hindsa

Svima kojima toplotni udar nije bio dovoljan, dodatni Celzijusi čekali su ih u Tvornici kulture na tradicionalnom susretu s američkim metal titanima Mastodon.

Kao i svaki put dosad, pun klub se propisno oznojio i oštetio glasnice skandirajući ime benda poslije gotovo svake odsvirane pjesme, no déjà vu osjećaj ipak je izbjegnut, i to zahvaljujući novoj postavi grupe koju još nismo imali prilike gledati na našim pozornicama.

Početkom prošle godine Mastodon je, naime, napustio gitarist i jedan od vokala Brent Hinds, pri čemu se, barem ako je suditi prema njegovim kasnijim komentarima, nisu razišli u najboljim odnosima. Prilika za zakopavanje ratnih sjekira tragično im je oduzeta prošlog kolovoza kada je Hinds izgubio život u motociklističkoj nesreći, a ostali članovi, koje je jednom prilikom nazvao i “užasnim ljudima“, sinoć su mu posvetili “Your Ghost Again“, novi singl sa snimljenog, ali još neobjavljenog albuma. Ravno do dna

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"Uspomena na divove"

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08.03.2017. (16:30)

Američki prog-metalci Mastodon 16. će lipnja održati koncert u zagrebačkoj Tvornici, gdje će predstaviti svoj novi album ‘Emperor Of Sand’

08.03.2017. (16:26)

Mastodon 16. lipnja u Tvornici

Američki prog-metalci Mastodon 16. će lipnja održati koncert u zagrebačkoj Tvornici, gdje će predstaviti svoj novi album ‘Emperor Of Sand’.

Mastodon nikada nije nastupio nigdje u široj regiji osim u Zagrebu, gdje će im ovo biti već četvrto gostovanje. Na svom posljednjem posjetu Hrvatskoj, 13. lipnja 2015., bend je rasprodao Tvornicu kulture i jedini nastup s dva bisa na cijeloj turneji te jedini na koji su se vratili na scenu nakon 10-minutnog zazivanja publike i odsvirali stari klasik ‘Blood And Thunder’.

Ulaznice su u prodaji od utorka 7. ožujka, po early bird cijeni od 130 kn koja je na snazi do 9. travnja, a dan iza penje se na150 kn. Ukoliko ih ostane, na dan koncerta ulaznice će biti dostupne po 180 kn.
Službena prodajna mjesta
 Dirty old shop, Tratinska 18
 Rockmark, Berislavićeva 13
 Aquarius CD Shop, Varšavska 13
 Dallas Music Shop Rijeka, Splitska 2a
 Eventim prodajna mjesta i www.eventim.hr

19.02.2015. (13:49)

Turneja sunca i sparine

Mastodon na ljeto u Zagrebu

Američki metal divovi Mastodon nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture u subotu 13. lipnja u sklopu svoje velike turneje Once More ‘Round The Sun. Koncert u Velikom pogonu Tvornice bit će jedini nastup Mastodon u regiji i među rijetkim klupskim pojavljivanjima na ovoj turneji, većinom popunjenoj najvećim svjetskim festivalima. Ulaznica 120 kuna. Monitor

19.02.2015. (11:10)

Mastodon na ljeto u Zagrebu

Američki metal divovi Mastodon nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture u subotu 13. lipnja u sklopu svoje velike turneje Once More ‘Round The Sun.

Koncert u Velikom pogonu Tvornice kulture bit će jedini nastup Mastodon u regiji i među rijetkim klupskim pojavljivanjima na ovoj turneji, većinom popunjenoj najvećim svjetskim festivalima. Ulaznice su u prodaji od 20. veljače po cijeni od 120 kn sve do 29. ožujka. Od 30. ožujka do 12. lipnja cijena će im iznositi 140, a na dan koncerta 160 kn.

Koncert u lipnju bit će ukupno treći dolazak benda iz Atlante u Zagreb. Prvi put nastupili su 2011. na InMusic festivalu, a godinu dana kasnije svirali su pored bendova Slayer i Gojiva u rasprodanom dvorištu Jedinstva. Novo ukazanje dogodit će se 13. lipnja u sklopu turneje kojom promoviraju hvaljeni i nagrađivani album “Once More ‘Round The Sun” za čiji singl “High Road” su bili nominirani za Grammyja u kategoriji Best Metal Performance.

Mastodon su 2000. u Atlanti osnovali basist Troy Sanders, gitaristi Brent Hinds i Bill Kelliher te bubnjar Brann Dailor. Već prvim albumom “Remission” iz 2002. bend se probio na svjetsku scenu mješavinom mnogih žanrova metala, od progresivnog i eksperimentalnog do sludgea i stonera, sve potkrepljujući eksplozivnim i moćnim live nastupima.

Do danas se line up grupe nije mjenjao, a na kontu su naslagali šest studijskih izdanja i beskonačno nagrada koje su im zacementirale poziciju među najtraženijim i najatraktivnijim metal bendovima današnjice.