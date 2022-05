Čekali smo vijest, čekali smo istinu i ta istina se na kraju pokazala takva kakva jest, bolna, nikakva, teška, kazao je za HRT Nenad Periš nakon što ga je srpski MUP izvijestio da je u Dunavu nađeno tijelo muškarca čija odjeća odgovara opisu odjeće u koju je bio odjeven njegov sin Matej koji je nestao u Beogradu 30. prosinca 2021. Reporterka N1 Televizije javila je kako bi tijekom večeri mogli biti objavljeni rezultati obdukcije. Index Ronioci koji su tražili Periša objasnili koji su scenariji da tijelo tamo ispliva: Posljednjih dana vodostaj je ponovno u priličnom padu. Uslijed tih promjena vodostaja postoji mogućnost da je voda odnijela tijelo, a potom ga izbacila u blizini obale. Druga varijanta je da je to tijelo neke osobe koja je skočila s Pančevačkog mosta pa je potom preko osobe prešao neki brod, što je dovelo do oštećenja tijela, ako se uopće radi o oštećenju. Sve su to spekulacije. Index