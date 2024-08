Ljudožderi vegetarijanci sve po svud

Pronađen je mrtav u 54. godini života u subotu u kući u Los Angelesu, izvijestilo je nekoliko novinskih kuća, navodno u jacuzziju. Prošle je godine glumac objavio svoje memoare ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ u kojima je progovorio o najtežim trenucima u životu. Priznao je da je u 49. godini umalo preminuo. Uz Prijatelje je glumio i u brojnim filmovima. 1997. godine je uz Salmu Hayek glumio u ‘Fools Rush In’, a 1999. uz Brucea Willisa u ‘The whole nine yards’. 24 sata… oporaštaju se od njega i na Forumu.