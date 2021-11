Globalno zatopljenje je činjenica i klimatske promjene zaista prijete Hrvatskoj, izjavila je u emisiji Nedjeljom u 2 ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Dunja Mazzocco Drvar (HRT). Vidimo ga u zadnjih nekoliko desetaka godina, brojke stvarno to pokazuju i nije čudno da su upravo meteorolozi primijetili da se tu nešto događa. Osvrnula se i na protekli summit u Glasgowu: Smatram da smo ostvarili sve po što smo tamo išli, što veliki uspjeh, moram reći da se nisam nadala da će sva otvorena pitanja biti zaključena. Za nuklearnu energiju tvrdi da je najmanje zlo, najmanji zagađivač u odnosu na sve ostale koje trenutačno imamo kao bazične izvore energije. I do sada smo subvencionirali električna vozila, nastavit ćemo i dalje, sada imamo 300 milijuna kuna za to izdvojeno, ali tu se radi o ulaganjima. Ulaganjem u obnovljivi izvor energije se smanjuju troškovi i ulaganje se vrlo brzo isplati. Tportal