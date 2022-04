Brini ti radije o sebi. Đe će ti duša?

Bivši predsjednik i premijer Rusije Dmitrij Medvedev objavio je na Telegram messangeru sljedeću poruku:

Europska teta Ursula počela je aktivno objavljivati poruke. One se više ne bave patnjama ljudi, završetkom specijalne vojne operacije ili željom za mirom u Ukrajini, nego za ruskim bankrotom. To je to! To je ono o čemu sanjaju! To je osnovna strategija Europske unije. To je ono što mazohisti iz Bruxellesa i njihovi prijatelji s druge strane oceana zaista žele. Pa onda probaj. Samo dvije očite točke:

Bankrot Rusije mogao bi se pretvoriti u bankrot Europe. I moralni i, lako moguće, onaj stvarni. Financijski sustav EU nije sasvim stabilan, povjerenje ljudi pada. A nije se toliko potreslo ni u nezaboravnoj 2008., a tada je bilo jako teško.

Očekujte veliku zahvalnost običnih Europljana za hiperinflaciju, koja se više ne može pripisati zlim Rusima, za nedostatak osnovnih proizvoda u trgovinama i za priljev izbjeglica, što će izazvati val nasilnog kriminala goreg od albanskog. Tada će briselske tete i stričevi morati promijeniti retoriku. U protivnom će se dim zapaljenih guma širiti ulicama europskih gradova u slavu heroja s Majdana!