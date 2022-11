Meta AI je početkom prošlog tjedna službeno predstavila demonstraciju Galactice, velikog jezičnog modea dizajniranog za ‘pohranu, kombiniranje i raspravu o znanstvenim informacijama’. Veliki jezični modeli, odnosno large language models (LLM) su alati za umjetnu inteligenciju koji mogu čitati, sažeti i prevesti tekst te predvidjeti nadolazeće riječi u rečenici stvarajući rečenice koje su vrlo slične onima koje koriste pravi ljudi. Metin je alat trebao ubrzati pisanje znanstvene literature, no ispada da mu je najbolje išlo stvaranje realističnih besmislica. Nakon nekoliko dana ispunjenih intezivnim kritikama Meta je demonstraciju odlučila povući s interneta. Veliki jezični modeli poput OpenAI-jevog GPT-3 uče pisati tekst proučavanjem milijuna primjera i razumijevanjem statističke povezanosti između riječi. Zahvaljujući tome, umjetna inteligencija može stvarati dokumente koji zvuče uvjerljivo, makar bili ispunjeni neistinama i možda čak opasnim stereotipima. Neki kritičari LLM-ove zovu ‘stohastičnim papigama’ zbog njihove mogućnosti da ispljunu uvjerljiv tekst bez razumijevanja njegovog značenja. Tportal

I literally got Galactica to spit out:

– instructions on how to (incorrectly) make napalm in a bathtub

– a wiki entry on the benefits of suicide

– a wiki entry on the benefits of being white

– research papers on the benefits of eating crushed glass

LLMs are garbage fires https://t.co/MrlCdOZzuR

— Tristan Greene 🏳‍🌈 (@mrgreene1977) November 17, 2022