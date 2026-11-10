Mališan koji štedi novčanik

Meta je lansirala Muse Ember, svoj najmanji AI model dosad, specijaliziran za rutinske zadatke poput kodiranja, pozivanja alata i obrade dokumentacije. Unatoč kompaktnosti, model nudi kontekstni prozor od 1 milijuna tokena te u testovima učinkovitosti i automatizacije nadmašuje konkurentske modele poput Claude Haiku 5.5 i GPT-6 Luna. S cijenom od oko 0,14 $ po zadatku, Muse Ember postiže visoke rezultate uz gotovo tri puta niže troškove, čime Meta želi omogućiti pristupačnu i masovnu primjenu umjetne inteligencije u svakodnevnim poslovnim procesima. Interesting Engineering