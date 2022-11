It's alive!

Generalna percepcija turneja bendova je kako su to mjesta seksa, droge i rock’n’rolla, no stvarnost je kako je to postala rijetkost, piše Guardian. Ako bend ili glazbenik ozbiljne novce zarađuju samo na turneji, oni je neće ugrožavati: “Toliko puno radiš da ne možeš biti nešto posebno hedonističan. Da, uvijek će biti Petea Dohertyja koji žive rock’n’roll san, ali za svakog od njih ima 99 onih koji siđu s pozornice i popiju čaj… Vrlo dobro znaju da će njihova glazbena karijera trajati ograničeno vrijeme i da moraju maksimalizirati zaradu u tom razdoblju. To znači biti na turnejama koliko je god moguće dugo”.