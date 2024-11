Može se, ali ima li se?

Njemačka vlada priprema poseban paket, koji će država platiti oko 2.5 milijardi eura, a trebao živjeti od 1. lipnja do 1. rujna. Ideja je da se za 9 eura mjesečno omogući gradski i regionalni prijevoz. To znači da, teoretski, regiolnalnim prijevozom možete krenuti od Hamburga do Berlina i još se u glavnom gradu Njemačke voziti gradskim prijevozom – sve za devet eura. Mjesečna karta vrijedit će po principu ako je kupite 1. lipnja ona traje do 1. srpnja, a ako je kupite 15. lipnja i dalje će vrijediti do 1. srpnja. HAK