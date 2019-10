Radi se desetogodišnjem ugovoru o cloud uslugama, o kojem će ovisiti i velik dio sustava nacionalne sigurnosti. Iz Amazona su izjavili da su nemalo iznenađeni. Smatraju da su oni u tom području neprikosnoveni lideri i najavljuju da će razmotriti sljedeće korake. Poznato je da Trump mrzi Bezosa, kao i njegov Washington Post. Bug

Breaking: Pentagon picks Microsoft over Amazon for its cloud-computing contract, a deal valued at up to $10 billion over 10 years https://t.co/rJMOrBJCyT

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 25, 2019