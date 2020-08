I ja želim živjeti kao mačka

Akademija likovnih umjetnosti u Hamburgu raspisala je natječaj za stipendiju – za koju natjecatelji ne moraju raditi baš ništa. Riječ je o umjetničkom projektu, inicijator projekta Friedrich von Borries obećava 1.600 eura mjesečno svakom kandidatu. Što se događa kad nešto zanemarimo, kada nešto ne učinimo – pita se on. Koje će posljedice izostati – za okoliš, društvo, zdravlje, klimu? Sa stipendijom koju je inicirao Friedrich von Borries, arhitekt, kustos, teoretičar dizajna i pisac, želi se potaknuti društvene promjene. Borries se zalaže za napuštanje razmišljanja da se vrijednost nekog čovjeka mjeri samo prema njegovom uspjehu. On smatra da treba stati nakraj težnji za postizanjem uvijek nečeg višeg, bržeg i daljeg: “Radi se o tome da se izađe iz spirale težnje ka uspjehu kojem nema kraja. Društveni status se još uvijek mjeri po veličini kuće koju posjeduješ, brzini tvog automobila, cijeni sata koji nosiš. To je pogrešan sustav vrijednosti ukoliko želimo živjeti u društvu koje koristi manje energije, koje troši manje resursa.” Deutsche Welle