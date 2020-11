Mračno, mnogo mračno

Društvene elite više ne stanuju u ovim krajevima. Uništene. Umrle. Postoje rijetki, pametni pojedinci koji nisu izgubili razum, talent, nisu bijesni na sve, razumiju stvarnost, izranjavani su do ruba duhovne smrti, izmrcvareni svime što se dogodilo… Napredovali smo toliko da svatko ima definitivno mišljenje o svemu. Danas se na društvenim mrežama gužvaju milijuni mišljenja ljudi pod pseudonimima, rijetko pod imenom i prezimenom. Rad IT industrije na toj vrsti oslobađanja hrabrih anonimnih mislilaca koji stvaraju javno mišljenje nije bez uzroka, a ruši ostatke postojećih vrijednosti. Svijet se promijenio, ubrzano ide k predskazanju Dostojevskog da će sve postati podjednako važno, zapravo sasvim nevažno. To se zove kraj civilizacije – naoko crno zbori Predrag Miki Manojlović u intervjuu za Večernji.