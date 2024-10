Jadni dupini :(

Nije više tajna da je mikroplastika svuda oko nas. No prvi put, kako izvještava The Guardian, pronađena je i dahu dupina. Studija, objavljena u časopisu Plos One pokazala je kako ovi morski sisavci udišu potencijalno štetne zagađivače dok izranjaju na površinu. Istraživački tim iz SAD-a prikupio je uzorke izdahnutog zraka 11 dupina s dvije lokacije: iz zaljeva Sarasota na Floridi i zaljeva Barataria u Louisiani. Mikroplastika je pronađena u izdahnutom zraku kod svih 11 dupina. Iako se već neko vrijeme istražuje utjecaj mikroplastike na ljudski respiratorni sustav, dosad je malo studija bilo provedeno na divljim životinjama. Kako dupini imaju puno veći kapacitet pluća od čovjeka i udišu veće količine zraka, znanstvenici su zabrinuti kako bi mogli biti izloženi većim količinama mikroplastike nego čovjek. Green