Sve planirati, pogotovo ako si uglavnom spontan

Uvjereni smo kako u današnje vrijeme ne možemo poslovno preživjeti bez društvenih mreža – ako ne postaš na Facebooku, kao da ne postojiš. No smatram da je takvo ponašanje pogrešno – u kapitalističkoj ekonomiji, tržište nagrađuje ono rijetko i vrijedno, a prisutnost na društvenim mrežama to nikako nije. Ta ideja da će mnogo aktivnosti niske kvalitete – statusi, tvitovi, heštegovi – dovesti do visoke kvalitete jednostavno ne stoji. Ako vam je stalo do karijere, skinite se s društvenih mreža, poručuje NY Times.