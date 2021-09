U samo par godina za nas...

Kroz svoj umetnički rad, a kako drugačije i nazvati onaj koncept rokenrola koji je propagirao, daleko od toga da je rekao sve, ni blizu, možda je i želeo, ali je pitanje je li imao kome reći. Njegov usud je bio kratkog sadržaja, ali respektabilan do bola, odcrtan bez ikakvog likovnog šapata u maskama bezličnih putnika. No njegov reski vokal i sve ono što je iznosio kroz reč i muziku, reljefirali su podneblje bliskog govornog područja za sve one što se usudjuju da budu drugačiji od medijski proklamovanog vidjenja dogadjaja koji obeležiše postojanje jednog grada, države i regije. Duboko zaronivši u te tragove otkriće se miris ljubavi i živopisne slike koje je Milan ostavljao u svojim pesmama, prisjeća se Ravno do dna velikog glazbenika na njegov rođendan.