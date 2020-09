"Naš čovjek u Janafu"

“Ne mogu shvatiti da to nije prekinuto u onom trenutku kada je praćenjem ustanovljeno da netko nekome daje dva miljuna kuna. Tu je kraj svake priče, imaš predmet, imaš materijalni dokaz. To je nešto što bi mene zanimalo”, rekao je Milanović u slučaju Kovačević-Petek. “Koga su čekali uhvatiti, američkog predsjednika?”, upitao je Milanović koji ne naglašava, a morao bi, da je HNS, kad je Kovačević u studenom prošle godine primio mito, bio u Vladi skupa s HDZ-om, a sad više nije. Kovačević je prije prelaska u HNS bio član SDP-a, i to svojevremeno protukandidat Milanoviću za predsjednika stranke. Dnevnik.hr