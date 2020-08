Još malo dobrih ljudi

Ooslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju u Haagu “apsolutno je šokantna i neprihvatljiva te se s njom šalje opasna poruka”, komentirala je čelnica HNS-a i potpredsjednica Hrvatskog sabora Vesna Pusić te dodala da je i “prilično diskreditirajuća za Haaški tribunal” jer je “zbog držanja političkih ravnoteža” oslobođen “jedan od najistaknutijih vinovnika zločina”.

“Ovo je zaista šokantna odluka, da je netko, čije je djelovanje za posljedice imalo nebrojene žrtve oslobođen svake krivnje. Moram reći da sam apsolutno šokirana i iznenađena, Nisam očekivala oslobađajuću presudu za nekoga tko je bio primjer dokaza da govor mržnje proizvodi smrt, da to nije samo neka neugodna pojava, nego da za posljedicu direktno ima ljudske žrtve i uništavanje“, poručila je Pusić nakon presude kojom je Vojislav Šešelj pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Haagu oslobođen po svim točkama optužnice.

Pusić naglašava da je Šešelj organizirao “dobrovoljne postrojbe koje su išle u rat u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu te tamo ubijale i uništavale”. “Da je takva osoba oslobođena svake krivnje i odgovornosti za ta svoja djela je prilično diskreditirajuća za Haaški tribunal, iako nam mora biti jasno da takva tijela nužno uvijek vode računa i o nekim političkim ravnotežama. Ali Vojislav Šešelj nije bilo tko, on je jedan od najistaknutijih vinovnika zločina u tom ratu i činjenica da je očito zbog držanja političkih ravnoteža oslobođen, udarac je tom Tribunalu, u prvom redu. Ne bih rekla da je udarac nama ili žrtvama, jer mi svi znamo da je on kriv i znamo što se dogodilo te da je Šešelj za to odgovoran“, ističe Pusić.

Kao pozitivnu okolnost, bez obzira na konačnu presudu, Pusić navodi to što je prikupljena dokumentacija o Šešeljevom ponašanju i svim njegovim djelima koja su se događala za vrijeme rata.

“S tog stanovišta, sud je obavio koristan posao, bez obzira što je presuda apsolutno šokantna i neprihvatljiva te se s njom šalje jedna opasna poruka“, zaključuje predsjednica HNS-a.