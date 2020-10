Ministarstvo maminih poslova

Milanović je Puhovskog napao na Facebooku zbog svjedočenja u procesu protiv Ivana Zvonimira Čička, Dražena Budiše i drugih sudionika hrvatskog proljeća rekavši da je “Puhovski svojim svjedočenjem proširio ne sam opseg navoda optužnice, nego i krug osumnjičenih osoba koje su temeljem njegova svjedočenja bile procesuirane… Krug osumnjičenika proširio je devetog dana suđenja za tri imena”. Puhovski odgovara je Milanović “očito u panici zbog nečega što bi negdje moglo izaći. Drugo, on očito ima previše vremena pa sebe i svoje resurse koje plaćamo troši na privatne obračune”. Neće ga tužiti – “nikad nisam nikog tužio pa neću ni pod stare dane to početi raditi. Ne mogu reći da me zabavlja, ali mogu reći da sam staro kljuse naviknuo na batine”. HRT