Zlatno doba Hollywooda, također poznato kao klasični Hollywood, obično se odnosi na period od 1920-ih do 1960-ih. Tijekom tog vremena, filmovi su bili studijski proizvedeni i visoko komercijalizirani. Bila je to era kada su američki filmski studiji dominirali filmskom industrijom. Te filmske kuće, uključujući Paramount, Warner Bros., RKO, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) i 20th Century Fox, kontrolirale su produkciju, distribuciju i izlaganje filmova. Zlatno doba Hollywooda proizvelo je mnoge kultne filmove i poznate filmske zvijezde te je postavilo temelje za mnoge filmske žanrove i stilove koji se i danas koriste. Bio je to period velikih inovacija i napretka, uključujući prijelaz s nijemih na zvučne filmove.