Stalkeri - zanimljivi samo kad ih gledaš iz daljine

Serija prati istinitu priču komičara Richarda Gadda koji glumi samog sebe. Iako smo naivno pomislili kako je riječ o komediji s elementima drame, nakon gledanja bi je radije opisali kao dramu s elementima još više drame. Postupci glavnog lika jesu ukorijenjeni u komediji, no bilo koje suze koje smo prolili, nisu bile od smijanja. Temeljena je na istinitoj priči komičara kojeg je uhodila jedna žena i život mu pretvorila u noćnu moru. Što Martha postaje sve opsesivnija, to Donnyjevo ponašanje postaje sve više samodestruktivno. Situacija s Marthom zapravo će ga suočiti s traumom koju je davno zakopao. S druge strane Donnyju zapravo paše Marthina pažnja. Ona ga jedina vidi onako kako on želi da ga drugi vide…. Journal