Pomalo o svemu i svima...

“Godinama nisam u kontaktu sa Zoranom Milanovićem, pa doista ne znam u kakvoj je životnoj fazi, ali on nikada nije ni imao ideologiju. Kao osoba koja promatra njegovo ponašanje izvana, odnosno posredstvom medija koji uvijek uokviruju događaje na način koji to njima odgovara, imam dojam da je u svojevrsnoj misiji samouništenja i to poprima zabrinjavajuće dimenzije. Djeluje mi kao nesretna osoba kojoj je sve dosadno, kojoj više ništa nije izazov, pa traži sve drastičnije podražaje kako bi se osjećala živom. Milanović je tvrd politički orah, ima debelu političku kožu, pa mislim da nije posebno ganut sadašnjim medijskim komentarima. Poslužit ću se jednom njegovom izjavom i reći da ga – bole prepone za to”, kaže Holy. Novi list