Elemental nastupa na Šalati 3. lipnja u povodu 25. godina rada

Mirela Remi Priselac, pjevačica grupe Elemental, na Facebooku se obrušila na glavnog urednika časopisa Rolling Stone Tonija Moškova zbog neisplaćenih dugovanja. „Glavni urednik Rolling Stonea, Toni Moškov, duguje mi novac za otprilike 10 mjeseci prijevoda za njegov magazin (koji, by the way, nije izašao od svibnja). Zavlačio je cjelokupnu redakciju, zavlačio je pretplatnike, zavlačio je Amere koji su mu prodali licencu. Svoju krvavo zarađenu lovu vjerojatno neću nikada vidjeti, ali nadam se da će se karma – moja draga prijateljica – okrenuti u časak i vratiti mu zasluženo. Osjećam se prevareno, iskorišteno, silovano, neutješno i razočarano. Nitko me nikada nije ovako nasanjkao. Tuga i bijeda. Može Vas biti sram, gospodine Moškov. I da, tužit ću Vas“, napisala je Remi. Index, T-Portal