Šaptanje na uho

Kao i inače, Mirjana Dugandžija napravila je dobar intervju sa pjesnikinjom Monikom Herceg, koju vjerojatno ne znate, a vjerojatno niti ne čitate poeziju, no svejedno tu je intervju, možda vam padne na pamet pročitati i koju pjesmu. Vječno je pitanje otkud pjesma dolazi. Dragojević bi rekao da je pjesnik “onaj drugi”, onaj koji ti šapće na uho… dijelom se s tim slažem, došle su riječi, i samo znaš da to nije došlo od tebe svjesnog, nego potpuno nesvjesnog. A to su i najbolji trenuci. Kada kažem da poezija dolazi iz lijepog, mislim na to da ona, ako i dolazi iz rane, omogućuje da je premostimo. Čovjek koji želi raditi sa svojim ranama onaj je koji ima izgleda biti sretan. Često zaboravljamo da nam umjetnost daje da zacijelimo.