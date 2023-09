Životinje imaju neizmjernu terapijsku moć i sposobnost osnaživanja i utjehe

Mirna Herman, osnivačica i voditeljica Prave šape, brine se o tridesetak mačaka koje još nisu uspjele pronaći dom, uglavnom mačaka koje su slijepe, šepaju ili imaju neki drugi oblik invaliditeta i zdravstvenih teškoća. Sva financijska podrška za veterinarsku skrb, od lijekova do sterilizacija i kastracija, odvija se isključivo na solidarnoj bazi, donacijama osoba koje prate Mirnin rad. “Ljudi često oklijevaju da ponude privremeni smještaj misleći da im želimo uvaliti mačku, a mi imamo obrnuti problem. Mi ne bismo htjeli da čuvalice postanu udomitelji jer onda gubimo čuvalicu. Ako čuvalica uzme na čuvanje jednu mačku i zadrži je, to je to, spasili smo jednu mačku. A ako ta čuvalica uzme jednu mačku, udomi je, uzme drugu mačku, udomi je, uzme treću, ta čuvalica može spasiti i trideset mačaka. Imamo oko 60 čuvalica, a neke od njih s nama su već preko deset godina”, objašnjava Mirna. Novosti